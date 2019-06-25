Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые. ОБ этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации. Перевести средства пока можно только в веб-версии «Сбербанк-онлайн» по номеру телефона или карты. Позже эта функция будет доступна в мобильном приложении. За пользование услугой взимается 3-процентная комиссия, но не менее 390 рублей.

Отмечается, что на такие переводы не распространяется беспроцентный период в 50 дней.