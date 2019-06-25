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12:30, 25 июня 2019

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые

Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые. ОБ этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу организации. Перевести средства пока можно только  в веб-версии «Сбербанк-онлайн» по номеру телефона или карты. Позже эта функция будет доступна в мобильном приложении. За пользование услугой взимается 3-процентная комиссия, но не менее 390 рублей.
Отмечается, что на такие переводы не распространяется беспроцентный период в  50 дней.



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