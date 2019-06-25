Срок, отведенный России на освобождение украинских моряков, захваченных в Керченском проливе, истекает сегодня

Ровно месяц назад Международный трибунал по морскому праву почти единогласно обязал Москву освободить экипажи и корабли. На днях Киев пригрозил Москве начать новую волну давления в случае неисполнения решения трибунала. Министр иностранных дел Павел Климкин сказал, что в таком случае «всем будет понятно, что Россия нарушает Морскую конвенцию».

Российская сторона не принимает участия в слушаниях, так как считает, что международный суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска.