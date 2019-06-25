Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо

Помимо итальянских городов на право проведения игр 26 года претендовали шведские Стокгольм и Оре.

Не смотря на то, что в Италии Зимние Олимпиады проходили уже дважды, причем, последний раз – в 2006-м году, члены МОК отдали предпочтение именно этой стране.

Их соперника подвела сложная логистика, а также слабая поддержка заявки со стороны населения.

Шведская концепция предполагала, что олимпийские объекты будут располагаться в четырех кластерах, один из которых — в латвийской Сигулде, где есть приемлемая санно-бобслейная трасса. Да и другие старты должны были принять прилично удаленные от шведской столицы города Фалун и Оре.

В итоге Итальянскую заявку поддержали 47 членов МОК, шведскую – 34.

Также Италия получила право провести зимние Паралимпийские игры 2026 года.