Чиновники в десятки раз превышают нормы расходов на зарубежные командировки

По крайней мере, об этом говорится в отчете антикоррупционной организация «Трансперенси интернешнл Россия».

Служебные командировки финансируются за счет средств, выделенных из федерального бюджета, а для каждой страны установлен лимит пребывания: от 70 до 200 долларов в сутки, отмечает «Трансперенси интернешнл». При этом федеральные чиновники могут превысить лимит: согласно докладу, для этого нужно получить соответствующее разрешение от своего руководителя. Кроме того, из-под действия лимитов выведены федеральные министры, руководители госкомитетов и еще ряд категорий. Из-за этого, сообщается в отчете, траты на командировки многократно возрастают. Так, утверждается, что за три года Управделами президента потратило более миллиарда рублей, а Минпромторг с 2016 по 2017 год – минимум 19 млн только на зарубежные поездки. К примеру, глава ведомства Денис Мантуров, согласно ссылкам на сайт госзакупок, селился исключительно в 5-звездочных отелях в президентских номерах. Самый дорогой из них – в Шанхае – обошелся почти в 1,5 млн рублей в сутки.

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