Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБ

Как пишет Новая газета, теперь в выписке владельцем недвижимости вместо Алексея Дорофеева указана Российская Федерация. Также изменены данные о другом участке в том же коттеджном поселке – им владеет семья помощника Дорофеева, Марата Медоева.

Росреестр внес поправки через несколько дней после публикации совместного расследования ряда изданий, в которой говорилось об особняках офицеров ФСБ. Они фигурируют в расследовании журналиста медузы Ивана Голунова, которого ранее обвиняли в попытке сбыть наркотики.