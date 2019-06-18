Глава Ингушетии, подавший в отставку, выразил уверенность, что его преемником станет «человек из народа»

Юнус Бек Евкуров также подчеркнул, что принял решение об уходе с поста руководителя региона самостоятельно.

Эта отставка действительно вряд ли была инициирована сверху, — такое мнение Эху высказал директор Международного Института политической экспертизы Евгений Минченко.

Минченко добавил, что поиск кандидатуры на место Евкурова идет с прошлой осени. Напомню, — тогда в регионе прошли массовые акции протеста из-за соглашения об изменении границы с Чечней.