Верховный суд начнет рассматривать апелляцию по вопросу референдума из-за свалки в Шиесе

В ближайший час Верховный суд начнет рассматривать апелляцию властей Архангельской области по вопросу референдума из-за свалки в Шиесе. Перед началом заседания у здания суда проходят пикеты.

Ранее региональное собрание депутатов отказало в проведении референдума, однако суд первой инстанции признал это решение необоснованным. На голосование планируется вынести вопрос о полном запрете на ввоз мусора в Архангельскую область из других регионов.