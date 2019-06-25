Подозреваемому в серии отравлений в Москве пока вменяют только четыре эпизода

Однако, как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, их может стать больше. Сегодня или завтра должен решиться вопрос о заключении злоумышленника под стражу. У него нашли пакетики с порошкообразным веществом, которое он, вероятно, и подсыпал, а также предположительно похищенные вещи.

Накануне издание Вилладж написало, что жертвами отравителя стали более 20 человек. Неизвестный угощал прохожих отравленной газировкой в популярных местах скопления молодежи, а потом грабил.