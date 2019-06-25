Полномочия делегации России были оспорены в ПАСЕ

Ее утверждение откладывается на сутки. Этой ночью Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила делегацию участвовать в июньской сессии. Резолюция гласит, что права членов делегации голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

Россия заплатит взнос в Совет Европы только после восстановления ее полномочий. Об этом сказал глава делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он также сказал, что Москва не будет выполнять резолюции, принятые в отсутствии россиян.

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