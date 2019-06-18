Бурджанадзе: Россию несправедливо обвинять в протестах в Тбилиси 20 июня

Россию было бы несправедливо обвинять в протестных акциях в Тбилиси 20 июня. Такое мнение высказала в интервью корреспонденту радиостанции «Эхо Москвы» экс-спикер парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия – демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

«Сейчас в этой ситуации обвинять Россию просто абсолютно несправедливо, вся вина лежит на нашем руководстве, которое пригласило российских депутатов в парламент, которое само сопроводила господина Гаврилова в кресло спикера парламента Грузии. Тут нет вины Гаврилова или российских депутатов, и, тем более, Путина, или России», — сказала она.

Н.Бурджанадзе добавила, что грузинские власти должны были предусмотреть реакцию граждан на происходящее.

«Здесь абсолютная бесхребетность, некомпетентность нашей власти, которая не предусмотрела, что приглашение российского депутата в кресло спикера парламента Грузии, которое является символом независимости, на фоне того, что у нас пока, к сожалению, не идут переговоры, и нет реального позитивного прорыва, однозначно вызовет негативную реакцию. И, во-вторых, будет использовано сторонниками Саакашвили», — отметила она.

Беспорядки в Тбилиси начались 20 июня во время приезда в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Международной ассамблеи православия. Массовая акция протеста была вызваны тем фактом, что глава делегации депутат Госдумы Сергея Гаврилова занял кресло спикера в местном парламенте. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано.