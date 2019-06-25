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11:03, 25 июня 2019

Американская компания SpaceX успешно запустила в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy

Однако посадить возвращаемую первую ступень на плавучую платформу в океане не удалось.

Основатель SpaceX Илон Маск оценил шансы на успешную посадку первой ступени многоразового использования в 50% из-за высокой скорости – она в четыре раза превышала скорость пули. Попытка оказалась неудачной – ступень, которая должна была приземлиться на плавучую платформу у побережья штата Флорида, упала в океан. При этом боковые ускорители, как и планировалось, удалось посадить на площадке космодрома на мысе Канаверал, откуда в 9.30 по московскому времени с трехчасовой задержкой успешно стартовала ракета. На ее борту в частности атомные часы с погрешностью хода в 1 секунду за 9 миллионов лет. Они помогут осуществлять наведение космических аппаратов на далекие объекты солнечной системы. Это необходимо при планировании полета NASA к Марсу. Маск ранее назвал третий запуск Falcon Heavy «самым сложным» за всю историю компании, поскольку ракета должна доставить сразу на три обиты 24 спутника, один из них отправит в открытый космос капсулы с прахом 152 покойных, среди которых ученые и сотрудники NASA.

Первый старт ракеты-носителя Falcon Heavy был осуществлен в феврале прошлого года. Второй — в апреле этого. Ракета вывела на орбиту космические аппараты общей массой 64 тонны.



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