В Грузии предложили организовать бесплатные шаттлы для россиян из Баку и  Еревана

Ассоциация гостиниц и рестораторов страны вышла с такой инициативой к Министерству экономики.

С 8 июля по указу Владимира Путина, авиасообщение между Россией и Грузией полностью приостанавливается. В Кремле объяснил эту меру волнениями, начавшимися в Тбилиси после выступления в местном парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Протесты в Грузии – результат некомпетентности действующей власти, — такое мнение Эху высказала экс-глава парламента, оппозиционный политик Нино Бурджанадзе.

Бурджанадзе подчеркнула, что Михаил Саакашвили и его сторонники перевели недовольство граждан в полноценную антироссийскую кампанию.