Российские военные, по словам МИД, прибыли в Венесуэлу для планового обслуживания техники. Об этом Интерфаксу сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. Он добавил, что никаких поводов делать из этого сенсацию нет.

Ранее самолет Минобороны в аэропорту Каракаса заметило агентство Reuters. Уточнялось, что в марте этим же бортом в страну прибыло около ста российских военнослужащих. Тогда Вашингтон обвинил Москву в попытке вмешаться во внутренние дела Венесуэлы.