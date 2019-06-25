В Москве на Красной площади задержали видеоблогера Руслана Соколовского

Он вышел с пикетом против закона о неуважении к власти, держа в руках плакат с упоминанием российского президента. Об акции написал сам Соколовский на своей странице во ВКонтакте.

По информации сайта ОВД-Инфо, через два часа после задержания его отпустили.

В позапрошлом году блогер получил условный срок по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Дело было заведено после того, как Соколовский играл в покемон-гоу в церкви.