Россия может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС

Как следует из заключения Счетной палаты, это может произойти из-за ограничений на поставки иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги. Об этом пишет РБК.

Программа перевода спутников ГЛОНАСС исключительно на отечественные комплектующие рассчитана до 2023 года. В прошлом году в Министерстве промышленности говорили, что за последние шесть лет в стране разработали более полутора тысяч типов электронных компонентов.