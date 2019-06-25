В Москве задержан подозреваемый в грабежах с помощью отравленных напитков

Его жертвами были прохожие.

Предполагаемый серийный отравитель бесплатной газировкой был задержан полицейскими в Басманном районе столицы. Об этом сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник. По его словам, в квартире подозреваемого был проведен обыск. Изъяты свертки с белым порошком, что это за вещество, не уточняется. Утверждается, что мужчина предлагал прохожим угоститься отравленной газировкой, после чего избивал и грабил их. Ранее о подобных преступлениях сообщило издание The Village. По его сведениям, пострадали не менее 24 человек, которых за последний месяц отравили неизвестным веществом в скверах около Чистых прудов, а также в популярном среди молодежи месте «Яма» на Хохловской площади и парке «Горка» В результате некоторые пострадавшие впали в кому.

В публикации издания The Village сообщалось, что нападавшего ранее задержали, но затем отпустили под подписку о невыезде.