Глава Ингушетии подал в отставку из-за «разобщения народа». Об этом Юнус Бек Евкуров объявил в телеобращении к жителям республики.

Решение об отставке глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров принял самостоятельно. Такое мнение в интервью «Эху» высказал главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов.

По мнению Григория Шведова, больше всего в ситуации с изменением границы выиграл глава Чечни Рамзан Кадыров: он и расширил свою территорию, и избавился от Евкурова.