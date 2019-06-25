Россия вернется к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы

Члены ПАСЕ после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, которая позволяет это сделать. Украина в ответ пригрозила выходом из организации.

Почти две трети членов ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая вносит поправки в регламент и открывает России возможность возвращения в ассамблею. При этом они подчеркивали, что это не означает изменения политики Евросоюза по отношению к Москве. Одним из ключевых аргументов в пользу принятия доклада был Европейский суд по правам человека, доступ к которому 140 миллионов россиян потеряют, если страна выйдет из Совета Европы. Резко против резолюции выступила Украина. В Киеве назвали это решение недопустимой уступкой Москве, а члены делегации отметили, что после этого могут отказаться от участия в ассамблее. Парламентарии также готовы протестовать во время процедуры возвращения полномочий России. Между тем, в российской делегации, которая вылетела в Страсбург, не дожидаясь результатов голосования, сообщили, что подают заявку на подтверждение своих полномочий для участия в июньской сессии. Таким образом голоса парламентариев будут учтены на предстоящих выборах нового генсекретаря организации.

Права России в ПАСЕ были ограничены из-за конфликта на Украине и присоединении Крыма. В знак протеста Москва с 2017 года перестирала платить взносы в бюджет Совета Европы, из-за чего уже в этом месяце членство страны могли быть приостановлены.