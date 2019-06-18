Верховный суд сегодня рассмотрит апелляцию властей Архангельской области по вопросу референдума из-за свалки в Шиесе

Ранее региональное Собрание депутатов отказало в его проведении, однако суд первой инстанции признал это решение необоснованным. Председатель инициативной группы по проведению референдума Елена Калинина в интервью «Эху» назвала планирующиеся слушания ключевым моментом в борьбе активистов против строительства мусорного полигона в Шиесе.

Калинина добавила, что на референдум планируется вынести вопрос о полном запрете на ввоз мусора в Архангельскую область из других регионов.

Местные жители протестуют против строительства свалки в Шиесе уже несколько месяцев. На полигон, по планам властей, собираются ввозить мусор из Москвы. Активисты полагают, что это может привести к экологической катастрофе.