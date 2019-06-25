Глава Ингушетии досрочно уйдет в отставку

О своем намерении Юнус Бек Евкуров сказал, выступая на национальном телевидении. Он сказал, что одним из главных условий для развития республики является единство народа, которое сегодня «проходит испытание на прочность».



Полномочия руководителя региона должны истечь только в 2023 году. Евкуров проработал на посту главы больше 10 лет.

Прошлой осенью в Ингушетии начались массовые протесты из-за соглашения о границе с Чечней. Новые акции прошли этой весной.