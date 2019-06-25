Мединский: Неотцензурированная версия фильма «Рокетмен» не смогла бы получить прокатное удостоверение

Неотцензурированная версия фильма «Рокетмен» не смогла бы получить прокатное удостоверение. Необходимость вырезать ряд сцен из байопика о музыканте Элтоне Джоне, министр культуры Владимир Мединский объяснил нормами законодательства. Прокатчик наверняка согласовал правки с производителями – предположил глава ведомства.

Из российского варианта фильма «Рокетмен» вырезали сцены, которые могли быть идентифицированы как гей-пропаганда и пропаганда наркотиков. Также из финала картины убрали завершающий титр.