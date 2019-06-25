При спуске космонавтов с МКС на корабле Союз возникла нештатная ситуация. Она не помешала аппарату успешно вернуться на Землю.

Неполадку заметили в топливной системе корабля «Союз МС-11». Отказал основной коллектор — комплект топливных баков с магистралями и клапанами, сообщил комментатор трансляции на сайте НАСА. В Роскосмосе о проблемах не говорили. Сбой случился уже после того, как двигатели дали импульс на торможение, и корабль начал сходить с орбиты. К тому же, как рассказали в трансляции НАСА, автоматика успешно перешла на резервный коллектор, и на полете нештатная ситуация не отразилась. В Казахстане рано утром успешно приземлились россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн. Они провели на Международной космической станции, в условиях невесомости, 7 месяцев.

Российские «Союзы» — все еще единственные пилотируемые корабли, которые могут доставить экипаж на МКС и обратно. Но скоро монополия России закончится.

Ожидается, что уже в этом году на МКС отправятся американские пилотируемые корабли. Crew Dragon компании Спейс-Экс и Старлайнер «Боинга».