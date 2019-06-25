США ожидают вмешательства России, Китая и Ирана в грядущие президентские выборы

Эти страны пытаются манипулировать общественным мнением – сказал агентству Блумберг представитель администрации Дональда Трампа. Пекин, по его словам, использует традиционные СМИ, тогда как Москва и Тегерна активно задействуют соцсети.

В марте завершилось расследование о российском вмешательстве в предыдущие выборы президента США. Спецпрокурор Роберт Мюллер хотя и выявил попытки представителей Кремля повлиять на предвыборную гонку, не смог собрать достаточное количество улик, чтобы говорить о сговоре Москвы с штабом Трампа.