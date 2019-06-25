Первых косаток и белух доставили из так называемой китовой тюрьмы к месту выпуска в Охотском море

Вольеры пока не открывают из-за неблагоприятной погоды. Об этом агентству Интерфакс-Дальний Восток сказали в компании-отловщике «Афалина». По ее данным, млекопитающие живы, но находятся в состоянии стресса после перевозки.



Более ста косаток и белух было выловлено в прошлом году для продажи в китайские океанариумы. Впоследствии генпрокуратура нашла многочисленные нарушения закона в отношении обитателей китовой тюрьмы. Были возбуждены уголовные и административные дела.