Грузинские отели предложили бесплатно доставлять российских туристов из Баку и Еревана

Соответствующую инициативу Ассоциация гостиниц и ресторанов страны представила Минэкономики и представителям туристического сектора. Бесплатные шаттлы также могут быть установлены в турецком Трабзоне, сказал глава Ассоциации в эфире грузинского Первого канала.

На фоне анонсированного Россией запрета на авиасообщение между странами интерес россиян к поездкам в Грузию резко упал. По сведениям «Коммерсанта», авиакомпаниям придется вернуть пассажирам около 3 миллиардов рублей.