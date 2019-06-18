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Эксклюзив Эха 08:30, 25 июня 2019

Глава Ингушетии досрочно уйдет в отставку

О своем намерении Юнус Бек Евкуров сказал, выступая на национальном телевидении. Он сказал, что одним из главных условий для развития республики является единство народа, которое сегодня «проходит испытание на прочность».

Заявление главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об уходе в отставку – это протест против навязываемых федеральными властями решений. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог Дмитрий Орешкин.

Дмитрий Орешкин назвал решение Евкурова «достойным офицерским поступком». Он также высказал опасения, что власти могут вынудить главу республики остаться на своем посту.



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