В Нью-Йорке представили пьесу по мотивам доклада спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве

Как передает телеканал CNN, документ адаптировал драматург и сценарист, обладатель Пулитцеровской премии Роберт Шенккан. Пьеса, по словам организаторов, «должна рассказать историю президента, который, вероятно, препятствовал правосудию».

Следователям спецпрокурора так и не удалось собрать количество улик, чтобы говорить о сговоре Москвы с штабом Трампа.

Ранее американское издательство анонсировало выход комикса по мотивам доклада.