Со следующей недели будут повышены тарифы системы «Платон»

Через нее взимается плата за проезд грузовиков по федеральным трассам. С 1 июля тариф вырастет на 14 копеек и составит более двух рублей за километр. Это следует из сообщения Минтранса. Затем плата будет расти каждый год. После 2021-го ведомство планирует индексировать тариф примерно на 4 процента ежегодно – в пределах инфляции.

«Платон» заработал в 2015 году. Введение системы спровоцировало протесты водителей-дальнобойщиков по всей стране. Сейчас в ней зарегистрировано более миллиона транспортных средств.