Украина может приостановить участие в ПАСЕ после возвращения России

Об этом рассказала агентству Интерфакс-Украина представитель Верховной Рады Мария Ионова.

Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, в частности, поддержала делегация Италии, которая является одной из крупнейших. Британский премьер Тереза Мей сказала, что членство России в ПАСЕ даст возможность привлечь ее к ответственности за нарушения прав человека.

Россию лишили полномочий в 2014 году после крымских событий. Спустя три года Россия перестала платить взнос в Совет Европы.