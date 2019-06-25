Федерация футбола Грузии поддержала антироссийскую акцию футболистов

Генеральный секретарь организации Давид Муджири сказал, что ни один из грузинских клубов не столкнется с санкциями. По его словам, федерация не получала уведомлений от УЕФА.

23 июня в 19-м туре чемпионата Грузии игроки «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави вышли в майках с антироссийскими лозунгами. Там было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.

В УЕФА сказали, что не будут наказывать грузинские клубы, поскольку инциденты произошли в рамках внутреннего чемпионата.