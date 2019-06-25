Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил об отставке

Он подал соответствующее прошение президенту Владимиру Путину. Свое решение Евкуров объяснил «разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и интересами» Ингушетии.

Намерение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова досрочно уйти в отставку вызвано массовыми протестами из-за изменения границы с Чечней. Такое мнение в нашем эфире высказал один из противников соглашения, бывший пресс-секретарь Евкурова Калой Ахильгов. «Другой причины нет и быть не может», — утверждает Калой Ахильгов.

Евкуров руководил республикой 11 лет, в последний раз он был избран на этот пост в сентябре. Его полномочия должны были истечь в 2023 году.

Прошлой осенью Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадров попытались разрешить территориальный спор между республиками, который продолжается с 1990-х годов после распада Чечено-Ингушской АССР. За подписанием договора последовали массовые протесты в Ингушетии.

Участники акций были недовольны «передачей Чечне 17 тыс. га ингушских земель». Впоследствии Конституционный суд Ингушетии признал незаконным это решение. Однако Конституционный суд России с этим не согласился.