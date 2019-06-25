Украина может выйти из ПАСЕ из-за возвращения России полноценных полномочий

Возобновить их могут уже сегодня. «Мы не видим себя в одном зале с русскими», — заявила украинский депутат Мария Ионова. Она сказала «Интерфаксу», что украинская делегация встанет и будет протестовать, и если россияне останутся, то украинцы покинут зал. «Пусть они голосуют за Генерального секретаря Парламентской Ассамблеи Совета Европы без Украины, добавила Ионова.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ из-за присоединения Крыма и конфликта в Донбассе. Российская делегация в знак протеста приостановила участие в Парламентской Ассамблее. Москва перестала платить членские взносы, и был риск, что Россия вовсе покинет Совет Европы – в этом случае россияне лишились бы возможности обращаться в ЕСПЧ. Кроме того, был риск отмены моратория на смертную казнь.

Накануне Украина и Великобритания предложили около 200 поправок к резолюции, возвращающей России право голоса, но ее все-таки приняли.