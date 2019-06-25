Режиссер Константин Богомолов 25 июня приступит к обязанностям художественного руководителя Театра на Малой Бронной

В интервью программе «Осторожно, Собчак» Константин Богомолов сказал, что намерен сохранить коллектив театра.

Богомолов добавил, что приглашение актеров в театр на Малой Бронной будет «очень точечным» и при условии, что в труппе не будет человека той индивидуальности, который необходим для той или иной истории.

Богомолов сменит на должности Сергея Голомазова, который возглавлял Театр на Малой Бронной с 2007 года.