Верховный суд Австрии рассмотрит вопрос об экстрадиции одного из самых известных бизнесменов Украины

Выдачи Дмитрия Фирташа добиваются власти США. Фирташа обвиняют в подкупе ради получения лицензии на добычу титанового сырья в Индии. Готовую продукцию собирались экспортировать в США. Сумма взятки — почти 20 миллионов долларов. В деле еще несколько фигурантов. Индийский парламентарий, бизнесмены из Венгрии, Индии и других стран.

Дмитрия Фирташа американский суд ждет с 2014 года, когда он был задержан в Австрии. Его освободили под залог в 125 миллионов евро. Выдачи добиваются и власти Испании, где бизнесмена обвинили в отмывании денег. Впрочем, Вена ранее отказала Мадриду в экстрадиции. А вот решение по американскому ордеру будет вынесено сегодня, причем в последней инстанции, в Верховном суде Австрии.

Фирташ долгое время считался ключевым игроком на газовом рынке в Восточной Европе. Среди его активов — предприятия в горной промышленности и в химии. Также Фирташ является одним из владельцев популярного украинского канала «Интер». Среди его соратников депутат Юрий Бойко и экс-глава администрации Януковича Сергей Левочкин.

Отводка

Фирташ свою вину по делу о взятке отрицает. Его адвокаты заявляют о политической подоплеке преследования.