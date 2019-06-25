Белый дом подтвердил встречу президентов России и США в рамках «Большой двадцатки»

«Это не официальный саммит, но, как ожидается, разговор преимущественно будет посвящен вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Ближний Восток», — сообщил высокопоставленный представитель администрации США. По его словам, Дональд Трамп и Владимир Путин также затронут вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Кроме того, чиновник выразил уверенность, что Трамп затронет тему «вмешательства» в американские выборы. «Венесуэла вполне может быть предметом обсуждения», — добавил он. Представитель Белого дома отметил, что официальной повестки, равно как, даты и времени встречи, нет, и это всего лишь предполагаемый набор тем. Саммит G20 пройдет в японской Осаке 28–29 июня.