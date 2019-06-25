Законопроекты об ужесточении наказания за непропуск «скорой помощи» Госдума рассмотрит во втором чтении

Профильный комитет рекомендовал нормы к принятию. За воспрепятствование оказанию медицинской помощи в какой бы то ни было форме можно будет сесть за решетку. Рассматриваемый в Госдуме законопроект предлагает ввести уголовную ответственность — если действий нарушителя повлекли тяжкий вред для здоровья пациента, его смогут лишить свободы на срок до 2 лет, и до 4, если пациент скончался.

Одновременно с этим авторы инициативы предлагают дополнить и административный кодекс, предусмотрев штрафы до 5 тысяч рублей, если создание помех не сказалось на здоровье пациента. Ужесточается наказание и для водителей, не пропустивших на дроге «скорую помощи» или другие машины экстренных служб с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Норма предполагает увеличение штрафа в 1— раз — с 500 рублей до 5 тысяч, а также лишение прав на срок от трех месяцев до года.

В первом чтении законопроект был принят в июне 2017 года после серии громких случаев, когда водители не пропускали машины «скорой помощи», в том числе во дворах, что приводило к смерти пациентов.