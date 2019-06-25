Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров решил покинуть свой пост

Об этом он объявил в эфире республиканского телевидения. Юнус-Бек Евкуров, который лишь год назад был переизбран ингушским парламентом, сказал, что перед каждым из жителей республики стоит выбор: либо личные интересы, либо интересы Ингушетии. По его словам, свой выбор он сделал «как ингуш, патриот и боевой офицер».

При этом Евкуров признал, что сейчас в регионе отсутствует единство – он назвал это одной из основных проблем. Глава Ингушетии в своем телеобращении также сказал, что и после своего ухода будет делать все для процветания республики. Евкуров возглавлял ее почти 11 лет. С сентября прошлого года и на протяжении нескольких месяцев в Ингушетии проходили многотысячные протесты против соглашения о границе с Чечней.

Оно было подписано Евкуровым и чеченским лидером Рамзаном Кадыровым: по нему Ингушетия, в частности, передала Грозному участок Сунженского района. Активисты на этом фоне требовали отставки главы Ингушетии. Сам он уверял, что не уйдет в отставку под давлением оппозиции, а напишет заявление, только если об этом попросит президент Владимир Путин.

В парламенте Ингушетии не исключают, что в случае принятия Путиным отставки Евкурова депутаты изберут нового лидера республики уже в этом году – в единый день голосования 8 сентября.