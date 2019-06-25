Белорусские и турецкие авиакомпании могут дополнительно заработать на запрете полетов между Россией и Грузией

Для российских перевозчиков это обернется лишь дополнительными расходами. Их сумму они предъявят правительству уже на этой неделе, передает BBC.

Российские власти ввели запрет на прямые перелеты между Россией и Грузией с 8 июля. Сколько он продлится, неизвестно. Как говорят в Кремле, поводом «задуматься о пересмотре принятого решения» станет возвращение ситуации в Грузии в «нерусофобское» русло.