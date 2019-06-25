Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-11» совершил посадку в казахстанской степи

Это произошло в 145 км юго-восточнее города Жезказган. Все три члена экипажа — космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты НАСА Энн Макклейн и Канадского космического агентства Давид Сен-Жак – успешно эвакуированы.

Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами.

Корабль отстыковался от МКС сегодня в 02:25 мск.

На станции продолжат работу российский космонавт Алексей Овчинин, астронавты из США Ник Хейг и Кристина Кук.

Следующая экспедиция на МКС отправится с космодрома Байконур 20 июля на корабле «Союз МС-13».