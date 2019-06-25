Число погибших в результате взрывов боеприпасов в Казахстане возросло до двух

Об этом сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин на заседании правительства. Ранее официально сообщалось, что в результате ЧП один человек погиб, 165 обратились за медпомощью, из них 89 были госпитализированы, в том числе 15 — в реанимацию.

Возгорание и взрыв произошли накануне утром на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают свыше 44 тысяч человек. Город был эвакуирован. Возбуждено уголовное дело. На место ЧП вылетел президент Токаев.