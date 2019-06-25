В Верховной раде Украины не исключили облегчения или отмены санкций в отношении России со стороны Евросоюза

Первый вице-спикер Ирина Геращенко сказала в эфире телеканала ICTV, что в Парламентской ассамблее обсуждается вопрос о том, что она не должна решать вопросы безопасности и споры между странами, главное чтобы Россия оплатила членские взносы. «Демократия проигрывает деньгам», — отметила Геращенко.

Антироссийские санкции — это временная мера, которая может быть отменена в любой момент. Об этом сказал премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

Франция хотела бы расширить сферы взаимодействия с Россией, — добавил Эдуард Филипп.