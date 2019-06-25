Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против лидеров Ирана

Включая политическое руководство и военных, ответственных за сбитие американского дрона на прошлой неделе.

О подписании указа, который вводит новые санкции против иранских лидеров Дональд Трамп объявил в Овальном кабинете в присутствии вице-президента Майка Пенса и министра финансов Стива Мнучина. Новые санкции лишат верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, членов его кабинета и аффилированных с ними лиц доступа к ключевым финансовым ресурсам, заявил Трамп.

Активы Хаменеи также попадут под санкции. «Верховный лидер Ирана, «несет в конечном счете ответственность за враждебное поведение режима. Его уважают внутри страны, его кабинет контролирует самые свирепые инструменты режима, включая Иранский Корпус стражей исламской революции», заявил Трамп.

Санкции также вводятся в отношении конкретных военных лидеров Ирана, ответственных за сбитие американского дрона на прошлой неделе. Иран заявляет, что дон нарушил воздушное пространство страны, США это отрицают. Ранее Иранские силы атаковали два нефтяных танкера в Оманском заливе, что Тегеран полностью отрицают, а Вашингтон предъявил видеозапись нападения.

«Мы не стремимся к конфликту с Ираном или какой-либо другой страной, но мы не можем позволить Ирану когда-либо иметь ядерное оружие», — сказал Трамп. После инцидента с дроном на прошлой неделе президент США остановил ранее одобренную военную атаку на Иран за 10 минут до ее начала.

Дональд Трамп также предположил, что американские военные могут прекратить обеспечивать безопасность прохода нефтяных танкеров и других коммерческих судов в Ормузском проливе — так как бенефециарами этого являются другие страны, но не США.