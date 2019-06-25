В Иерусалиме пройдут переговоры Израиля, России и США

Во встрече примут участие премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, председатель Совета нацбезопасности страны Мейра Бен-Шабат, секретарь Совбеза России Николай Патрушев и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Стремление отдельных стран силой оружия навязать глубоко чуждые ценности и модели развития создало крайне сложную ситуацию на Ближнем Востоке и сформировало предпосылки для радикализации региона, сказал Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев.

Основная тема переговоров, по словам Патрушева, ситуация в Сирии. Однако, как ожидается, речь пойдет в первую очередь, об иранском присутствии в этой стране.