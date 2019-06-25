Иран не пойдет на диалог с США под угрозой новых санкций

Необходимая атмосфера для диалога в таких условиях отсутствует, заявил иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Иран считает новые американские санкции незаконными, их введение свидетельствуют о продолжении враждебной политики Вашингтона в отношении Тегерана, отметил дипломат. Кроме того, по его словам, это подтверждает, что США «не уважают международное право и порядок, а также мнение подавляющего большинства представителей мирового сообщества». Тахт-Раванчи подчеркнул, что Вашингтон ведет «экономическую войну» и осуществляет теракты против иранцев. Тегеран не намерен «поддаваться давлению США», — заключил он.