Правительство не будет продлевать соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на четырех сотрудников компаний и двух федеральных чиновников. По данным издания, решение было принято 17 июня на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. При этом, стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и АЗС не будет превышать инфляцию. Что будет, если нефтяники нарушат договоренности, не уточняется.