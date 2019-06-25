Пилотируемый корабль «Союз МС-11» отстыковался от МКС

На борту россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн, проработавшие на орбите семь месяцев. Сейчас на станции остались россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук. Как сообщается на сайте «Роскосмоса», в 04.55 мск планируется включение двигателя корабля для торможения и схода с орбиты. Примерно через полчаса должно произойти разделение «Союза» на три отсека: бытовой и приборно-агрегатный впоследствии сгорят в атмосфере, а спускаемый аппарат с экипажем войдет в атмосферу. В 05.49 мск планируется его приземление в 148 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.