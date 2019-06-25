В Киеве допустили приостановки своего участия в ПАСЕ после возвращения полномочий российской делегации

Об этом заявила исполняющая обязанности председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Мария Ионова. «Мы не видим себя в одном зале с русскими», — сказала она, добавив, что украинская делегация будет протестовать во время сегодняшней процедуры возвращения полномочий россиян. Она выразила мнение, что возвращая Россию в ПАСЕ, «члены парламентской ассамблеи совершают самоубийство… это начало разрушения самой организации». Депутат напомнила, что в последние пять лет в подобных критических ситуациях на помощь приходил Петр Порошенко — «он включался и просто звонил кому надо, держал связь и с Меркель, и с другими». По словам Ионовой, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации, которые предлагали с ним встретиться перед его визитом во Францию. Она подчеркнула, что немцы и французы «сегодня и в последнее время не скрывали свою пророссийскую политику».