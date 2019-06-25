Глава Минкультуры Владимир Мединский отказался считать цензурой ситуацию с «Рокетменом»

Ведомство не выдало бы прокатного удостоверения полной версии фильма, и прокатчик «попал бы на деньги», — объяснил министр, заметив, что «цензура запрещена Конституцией» и в России эта норма, по его мнению, не нарушается. Напомню, из фильма об Элтоне Джоне дистрибьютор ленты — компания «Централ Партнершип» — вырезала ряд сцен, в том числе с однополым сексом. Создатели картины, а также сам музыкант это осудили.