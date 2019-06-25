Парламентская ассамблея Совета Европы пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии

Однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. Соответствующую резолюцию ассамблея приняла этой ночью после девяти часов обсуждения. Ее поддержали 118 из 190 присутствовавших в зале

парламентариев, 62 были против, 10 воздержались. Из 222 поправок, поданных украинской, британской и грузинской делегациями, была принята только одна. Российкая делегация уже прибыла в Страсбург. Как ожидается, она сразу подаст заявку на участие сессии и официально обратится за подтверждением полномочий. По словам главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, «этот вопрос

включается в повестку заседания ПАСЕ во вторник под номером один».