Новые антииранские санкции не будут символическими, они позволят заблокировать «активы еще на миллиарды долларов»
Новые антииранские санкции не будут символическими, они позволят заблокировать «активы еще на миллиарды долларов», пообещал глава Минфина США Стивен Мнучин. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кроме того, «позднее на этой неделе» планируется ввести ограничения в отношении министра иностранных дел страны Джавада Зарифа и восьми высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции. По словам Трампа, меры введены за «агрессивные действия иранского режима», в том числе за сбитый американский беспилотник.