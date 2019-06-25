Новые антииранские санкции не будут символическими, они позволят заблокировать «активы еще на миллиарды долларов», пообещал глава Минфина США Стивен Мнучин. Накануне президент США Дональд Трамп объявил о санкциях против верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Кроме того, «позднее на этой неделе» планируется ввести ограничения в отношении министра иностранных дел страны Джавада Зарифа и восьми высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции. По словам Трампа, меры введены за «агрессивные действия иранского режима», в том числе за сбитый американский беспилотник.